"Укренерго" відновило енергоживлення ЗАЕС після ракетної атаки РФ

Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване ракетними ударами 9 березня, повідомляє Економічна правда.

Про це заявили в "Укренерго".

"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.