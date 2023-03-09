"Укренерго" відновило енергоживлення ЗАЕС після ракетної атаки РФ
Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване ракетними ударами 9 березня, повідомляє Економічна правда.
Про це заявили в "Укренерго".
"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.