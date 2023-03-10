В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ракетной атаки

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетной атаки, произошедшей 9 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают в "Укрэнерго".

"Из-за нанесенных врагом повреждений в Житомире и Харькове часть потребителей все еще остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания" , – говорится в сообщении.

Как отмечают в Укрэнерго, лимиты потребления до остальных областей не приходились, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии. Потребление на уровне рабочего времени.

Из-за значительных повреждений оборудования есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений.

"Эти графики составляют и применяют облэнерго. Кроме того, враг 9 марта продолжал обстреливать Днепропетровщину и Запорожье, из-за чего в этих регионах действуют аварийные отключения. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени" , – рассказали в Укрэнерго.

На всех поврежденных объектах Укрэнерго продолжаются ремонтные работы.

Напомним, за ночь с 8 на 9 марта рашисты выпустили по Украине 81 ракету.