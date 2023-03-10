В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетної атаки, яка сталася 9 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють в "Укренерго".

"Через пошкодження, які наніс ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення" , – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Укренерго ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії. Споживання на рівні робочого дня.

Через значне пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.

"Ці графіки складають і застосовують обленерго. Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу" , – розповіли в Укренерго.

На всіх пошкоджених об’єктах Укренерго тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, за ніч з 8 на 9 березня рашисти випустили по Україні 81 ракету.