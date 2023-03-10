Bloomberg: Евросоюз пока не может найти все активы российских олигархов

Евросоюз пытается найти и заморозить активы российских олигархов, находящихся под санкциями, но общая сумма найденного в последние месяцы увеличилась лишь незначительно, сообщает Новое время.

По состоянию на март-2023 ЕС заморозил активы россиян всего на 20,9 млрд евро, несмотря 10 пакетов санкций после начала полномасштабного вторжения в Украину. В октябре 2022 года ЕС сообщил, что было заморожено около 17,4 млрд евро, пишет Bloomberg.

Официальные лица Евросоюза считают, что существует значительно больше активов российских лиц, находящихся под санкциями. Лишь по официальной статистике, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 млрд евро. Соответственно минимум 115 млрд евро российских активов все еще не попали в поле зрения соответствующих органов Евросоюза

Bloomberg обращает внимание и на то, что в то время как Бельгия и Люксембург заблокировали миллиарды российских активов, другие страны-члены раскрыли незначительные цифры: Греция заявила, что заморозила только 212 тысяч евро, а Мальта сообщила о 222 тысяч евро.

"В целом ЕС ввел санкции в отношении почти 1500 лиц, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие ключевые источники доходов Москвы. Но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что блоку по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает от США в борьбе с обходом ограничений" , — пишет издание.

ЕС работает над новыми правилами, предусматривающими уголовную ответственность за уклонение от санкций, и изучает возможность использования активов российского Центробанка на миллиарды евро, уже замороженных государствами-членами, для помощи в восстановлении Украины.

Тем временем в судах ЕС находятся десятки апелляций, поданных россиянами, стремящимися разморозить свои средства после того, как они попали под санкции, — отмечает издание. В частности, ЕС снял санкции с матери Евгения Пригожина — владельца ЧВК Вагнер.