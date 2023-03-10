Bloomberg: Євросоюз поки що не може знайти всі активи російських олігархів

Євросоюз намагається знайти та заморозити активи російських олігархів, які перебувають під санкціями, але загальна сума знайденого останніми місяцями збільшилася лише незначно, повідомляє Новое время.

Станом на березень-2023 ЄС заморозив активи росіян лише на 20,9 млрд євро, незважаючи на 10 пакетів санкцій після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У жовтні 2022 року ЄС повідомив, що було заморожено близько 17,4 млрд євро, пише Bloomberg.

Офіційні особи Євросоюзу вважають, що існує значно більше активів російських осіб, які перебувають під санкціями. Лише за офіційною статистикою, 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій Росії в ЄС оцінювався в 136 млрд євро. Відповідно, мінімум 115 млрд євро російських активів все ще не потрапили в поле зору відповідних органів Євросоюзу.

Bloomberg звертає увагу і на те, що в той час як Бельгія та Люксембург заблокували мільярди російських активів, інші країни-члени розкрили незначні цифри: Греція заявила, що заморозила лише 212 тисяч євро, а Мальта повідомила про 222 тисячі євро.

"Загалом ЄС ввів санкції щодо майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлився на багато ключових джерел доходів Москви. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що блоку, як і раніше, не вистачає ефективного апарату для забезпечення дотримання цих заходів, і він відстає від США у боротьбі з обходом обмежень" , — пише видання.

ЄС працює над новими правилами, що передбачають кримінальну відповідальність за ухилення від санкцій, та вивчає можливість використання активів російського Центробанку на мільярди євро, вже заморожених державами-членами, для допомоги у відновленні України.

Тим часом, у судах ЄС знаходяться десятки апеляцій, поданих росіянами, які прагнуть розморозити свої кошти після того, як вони потрапили під санкції, — зазначає видання. Зокрема, ЄС зняв санкції з матері Євгена Пригожина — власника ПВК Вагнер.