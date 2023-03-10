Сунак и Макрон договорились о совместных тренировках украинских морпехов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу, 10 марта, договорились совместно заниматься подготовкой украинских морских пехотинцев, сообщает Деловая столица.

Об этом оба лидера заявили на совместной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.

Среди прочего, Макрон заявил, что Париж и Лондон делают все возможное, чтобы полномасштабная война в Украине не распространилась на другие части мира.

"Мы приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов" , — добавил он.

В свою очередь британский премьер подчеркнул, что Великобритания и Франция работают вместе, чтобы президент РФ Владимир Путин никогда больше не смог использовать энергетику как оружие.

"Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну" , — отметил Сунак.

Также, как анонсировалось ранее, лидеры Великобритании и Франции согласовали сотрудничество в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской угрозой.

Как известно, Великобритания в прошлом году начала собственную миссию Interflex для обучения украинских военных, в рамках которой стремится подготовить 20 тысяч военнослужащих в 2023 году. Франция тоже самостоятельно обучает украинцев, но в меньших масштабах, а также поддерживает тренировочную миссию ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что военные воздушные силы Германии проводят обучение украинских воинов на системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM.