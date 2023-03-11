Белый дом: Грузия не должна стать площадкой для обхода санкций против РФ

Грузия не должна стать площадкой, которую Россия будет использоваться для обхода введенных против нее санкций, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе беседы с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров" , - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что в ходе переговоров Салливан подчеркнул необходимость того, чтобы Грузия не стала площадкой для обхода санкций против РФ.

Стороны также обсудили протесты в Грузии. Администрация Джо Байдена приветствовала отзыв законопроекта об иноагентах. Президент Грузии выступала против документа и обещала наложить на него вето.

Ранее мы писали, что в США приветствуют решение правящей партии Грузии отозвать законопроект об "агентах иностранного влияния", вызвавший массовые протесты.

Напомним, что несколько дней назад в Грузии начались масштабные протесты на фоне принятия в первом чтении законопроекта об "иноагентах". Эти акции сопровождались столкновениями с полицией.