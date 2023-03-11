ОВА: Россияне накрыли огнем Херсон, а в Славянске раздался мощный взрыв

Российские войска сегодня, 11 марта обстреляли Херсон, из-за чего погибли по меньшей мере три человека. Тем временем в Славянске Донецкой области раздался мощный взрыв, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрел Херсона

Как сообщил глава ОВА, Херсон снова оказался под огнем российской армии.

"Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое - ранены. Работа экстренных служб продолжается", - написал Прокудин.

Он добавил, что из-за попадания снаряда горит автомобиль, спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела.

Взрыв в Славянске

Между тем, корреспондент РБК-Украина сообщает о мощном взрыве в городе Славянск Донецкой области.

Впрочем, официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе от властей не поступало.