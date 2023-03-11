ОВА: Росіяни накрили вогнем Херсон, а в Слов'янську пролунав потужний вибух

Російські війська сьогодні, 11 березня обстріляли Херсон, через що загинули щонайменше троє людей. Тим часом у Слов'янську Донецької області пролунав потужний вибух, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Херсона

Як повідомив голова ОВА, Херсон знову опинився під вогнем російської армії.

"Стало відомо, що на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені. Робота екстрених служб триває" , - написав Прокудін.

Він додав, що через влучання снаряда палає автомобіль, рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.

Вибух у Слов'янську

Тим часом кореспондент РБК-Україна повідомляє про потужний вибух у місті Слов'янськ Донецької області.

Втім, офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади не надходило.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про звуки вибухів у Херсоні.