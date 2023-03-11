"Укргидроэнерго" получило очередную партию оборудования от партнеров
Министерство энергетики Украины передало ЧАО "Укргидроэнерго" очередную партию гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования весом около 10 тонн, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По данным пресс-службы, среди оборудования - генераторы и разъединители, которые отправили в Украину Япония, Нидерланды и Республика Корея.
В общей сложности Минэнерго передало для нужд "Укргидроэнерго" более 131 тонны энергетического оборудования, предоставленного международными партнерами.
Напомним, Украина получила от Литвы мощный силовой автотрансформатор , который будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Трансформатор получен в рамках помощи по восстановлению энергосистемы Украины.
Как сообщалось, Республика Корея передала экскаваторы для восстановления украинского энергосектора после террористических атак со стороны России.