"Укргідроенерго" отримало чергову партію обладнання від партнерів

Міністерство енергетики України передало ПрАТ "Укргідроенерго" чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання вагою близько 10 тонн, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

За даними прес-служби, серед обладнання - генератори та роз'єднувачі, які надіслали до України Японія, Нідерланди та Республіка Корея.

Загалом Міненерго передало для потреб "Укргідроенерго" понад 131 тонну енергетичного обладнання, наданого міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Трансформатор отриманий у рамках допомоги у відбудові енергосистеми України.

Як повідомлялось, Республіка Корея передала екскаватори для відбудови українського енергосектору після терористичних атак з боку Росії.