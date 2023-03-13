В четырех областях отключения из-за последствий обстрелов - Укрэнерго

В понедельник, 13 марта, из-за повреждений в результате последней массированной вражеской атаки на инфраструктуру, часть потребителей в Харькове и Житомире все еще остаются без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

"Энергосистема продолжает восстанавливаться после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами. Из-за повреждений, как нанес враг, в Житомире и Харькове часть потребителей все еще остается без электроснабжения" , - говорится в сообщении.

Поэтому в Житомирской и Харьковской областях существуют сетевые ограничения, по которым могут вынужденно применяться графики почасовых отключений.

В компании добавили, что критическая инфраструктура этих городов работает в основном от автономных источников питания.

"Кроме того, враг 9 марта продолжал обстреливать Днепропетровскую и Запорожскую области, из-за чего в этих регионах действуют аварийные отключения. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени" , - отметили в Укрэнерго.

До остальных областей лимиты потребления не приходились – потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии.