У чотирьох областях відключення через наслідки обстрілу - Укренерго

У понеділок, 13 березня, через пошкодження внаслідок останньої масованої ворожої атаки на інфраструктуру, частина споживачів у Харкові та Житомирі все ще залишаються без електропостачання. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" у Telegram.

"Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами. Через пошкодження, як завдав ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів все ще залишається без електропостачання” , - йдеться у повідомленні.

Тому у Житомирській та Харківській областях існують мережні обмеження, за якими можуть вимушено застосовуватись графіки погодинних відключень.

У компанії додали, що критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел харчування.

"Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровську та Запорізьку області, через що в цих регіонах діють аварійні відключення. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, проте відновлювальні роботи вимагають часу" , - зазначили в Укренерго. .

До решти областей ліміти споживання не припадали – споживання покривається виробництвом електроенергії.