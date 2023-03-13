Гривна продолжает укрепляться к иностранным валютам. Утром понедельника 6 марта оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 38,98-38,99 гривен, а уже к вечеру четверга 9 марта ценник опустился до отметки 38,43 гривен. С пятницы 10 марта по понедельник 13 марта цена продажи доллара в Киеве колебалась между 38,45 и 38,57 гривен; все попытки поднять ее еще выше успеха не имели.

Если в столице изменения курса доллара за последние дни были незначительными, то в областных центрах события на валютном рынке развивались куда интереснее и драматичнее. Так, в Днепре вечером 9 марта и утром 10 марта цена оптовой продажи доллара упала до 38,25 гривен. Удивил и государственный «Приватбанк», в это же время снизивший ценник на своих табло до 38,35 гривен на продаже. Желающих купить твердую валюту по такой цене нашлось столько, что уже к 10 утра пятницы и «Приватбанк», и обменники начали переписывать цифры в сторону роста. К вечеру пятницы доллар в Днепре подскочил до 38,63-38,65 гривен.

По информации, полученной порталом «Курс Украины» от операторов наличного валютного рынка, ниже уровня 38,50 сохраняется устойчивый спрос на доллар, поэтому дальше опуститься курсу будет уже сложно. В то же время среди населения становится популярной версия, что «доллар вот-вот подешевеет до 38, а может, даже до 37 гривен». Все больше становится тех, кто сдает иностранную валюту «пока сильнее не упала в цене», а желающих купить – наоборот, все меньше.

Оптимизма добавляет ситуация на межбанковском валютном рынке, где на прошлой неделе объемы валютных интервенций НБУ уменьшились до 280,28 млн долларов. Это минимальный объем, проданный регулятором за последние 16 недель (с 21 ноября прошлого года). Сближение официального и рыночного курсов доллара позитивно влияет на настроения экспортеров, и те увеличивают предложение безналичной валюты.

Так подешевеет ли доллар до 38 гривен?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, на чем базировалось текущее укрепление гривны. Прежде всего, на превышении объемов поступающей в страну финансовой помощи над суммами, продаваемыми Национальным банком с помощью интервенций. Однако, уже в феврале Нацбанк был вынужден продать больше, чем пришло в страну. В результате золотовалютные резервы страны состоянием на 1 марта сократились более чем на миллиард по сравнению с остатками на 1 февраля. И произошло это не потому, что Нацбанк продал больше, чем в предыдущем месяце. Просто финансовой помощи стало поступать немного меньше, и пришлось «залезать в заначку» (т.е. тратить то, что хранилось в ЗВР).

Вторым несомненным поводом для веры в твердую гривну стал тот факт, что Национальный банк с 1 января прекратил покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), тем самым сведя до нуля прямую эмиссию денег.

И наконец, уменьшение выплат военным в феврале привело к снижению спроса на наличную валюту.

Все было бы ничего, если бы не сообщение народного депутата Ярослава Железняка о том, что планируется увеличение расходов госбюджета на военные нужды еще на 500 млрд гривен. Это рекордная для истории Украины корректировка бюджета. А если учесть, что иностранную помощь тратить на войну запрещено, эти деньги придется изыскивать внутри страны. И скорее всего без «включения станка» уже не обойтись. Кстати, за рекордное увеличение Бюджета-2023 проголосуют уже на этой неделе.

Снижение (пусть и незначительное) поступлений валюты в страну и одновременное вынужденное включение «печатного станка» ставят под сомнение дальнейшее укрепление гривны теми же темпами, которые мы наблюдали в феврале. И хоть до отметки 38 гривен осталось уже меньше 50 копеек, а в феврале были дни, когда доллар терял в цене столько за один день, это совсем не означает, что мы увидим продолжение шоу «Крепкая гривна» и в марте.

В ближайший четверг состоится очередное заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором будет принято решение о сохранении или изменении учетной ставки НБУ, а также будет обсуждаться официальный курс доллара. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Нацбанк не станет трогать ставку и сохранит ее на уровне 25%. А вот сближение рыночного и официального курса (разница между ними сократилась до 5%) вызывает подозрение: не решится ли регулятор окончательно устранить существующий дисбаланс и, если и не отпустить полностью, то сократить разрыв между двумя валютными курсами в стране? Ответы мы частично получим уже 16 марта.

Тем временем доллар на этой неделе будет торговаться в узком диапазоне, который для столицы составит от 38,40-38,45 до 38,60-38,65 гривен. Впрочем, такой диапазон мы предполагаем только на текущую неделю. Уже ближе к выходным ситуация может очень сильно измениться. «Следите за руками» правления НБУ.