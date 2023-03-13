Гривня продовжує зміцнюватися до іноземних валют. Вранці понеділка 6 березня оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 38,98-38,99 гривень, а вже надвечір четверга 9 березня цінник опустився до позначки 38,43 гривень. З п'ятниці 10 березня по понеділок 13 березня ціна продажу долара у Києві коливалася між 38,45 та 38,57 гривень, всі спроби підняти її ще вище успіху не мали.

Якщо в столиці зміни курсу долара за останні дні були незначними, то в обласних центрах події на валютному ринку розвивалися набагато цікавіше і драматичніше. Так, у Дніпрі ввечері 9 березня та вранці 10 березня ціна оптового продажу долара впала до 38,25 гривень. Здивував і державний Приватбанк, який у цей же час знизив цінник на своїх табло до 38,35 гривень на продажі. Охочих купити тверду валюту за такою ціною знайшлося стільки, що вже до 10-ї ранку п'ятниці і «Приватбанк», і обмінники почали переписувати цифри у бік зростання. Надвечір п'ятниці долар у Дніпрі підскочив до 38,63-38,65 гривень.

За інформацією, отриманою порталом «Курс України» від операторів готівкового валютного ринку, нижче за рівень 38,50 зберігається стійкий попит на долар, тому далі опуститися курсу буде вже складно. Водночас серед населення стає популярною версія, що «долар ось-ось подешевшає до 38, а може навіть до 37 гривень». Дедалі більше стає тих, хто здає іноземну валюту «поки що сильніше не впала в ціні», а охочих купити – навпаки, дедалі менше.

Оптимізму додає ситуація на міжбанківському валютному ринку, де минулого тижня обсяги валютних інтервенцій НБУ зменшилися до 280,28 млн. доларів. Це мінімальний обсяг, проданий регулятором протягом останніх 16 тижнів (з 21 листопада минулого року). Зближення офіційного та ринкового курсів долара позитивно впливає на настрої експортерів, і ті збільшують пропозицію безготівкової валюти.

То чи подешевшає долар до 38 гривень?

Щоб відповісти на це питання, пригадаємо, на чому базувалося поточне зміцнення гривні. Насамперед, на перевищенні обсягів фінансової допомоги, що надходить до країни, над сумами, що продаються Національним банком за допомогою інтервенцій. Проте вже в лютому Нацбанк був змушений продати більше, ніж прийшло в країну. В результаті золотовалютні резерви країни станом на 1 березня скоротилися більш як на мільярд порівняно із залишками на 1 лютого. І сталося це не тому, що Нацбанк продав більше, ніж минулого місяця. Просто фінансової допомоги стало надходити трохи менше, і довелося «залазити в заначку» (тобто витрачати те, що зберігалося у ЗВР).

Другим безперечним приводом для віри у тверду гривню став той факт, що Національний банк з 1 січня припинив купівлю облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), тим самим звівши до нуля пряму емісію грошей.

І, нарешті, зменшення виплат військовим у лютому призвело до зниження попиту на готівкову валюту.

Все було б нічого, якби не повідомлення народного депутата Ярослава Железняка про те, що планується збільшення видатків держбюджету на військові потреби ще на 500 млрд. гривень. Це рекордне для історії України коригування бюджету. А якщо врахувати, що іноземну допомогу витрачати на війну заборонено, ці гроші доведеться шукати всередині країни. І швидше за все без «ввімкнення верстата» вже не обійтися. До речі, за рекордне збільшення Бюджету-2023 проголосують уже цього тижня.

Зниження (нехай і незначне) надходжень валюти до країни та одночасне вимушене включення «друкарського верстата» ставлять під сумнів подальше зміцнення гривні тими ж темпами, які ми спостерігали у лютому. І хоч до позначки 38 гривень залишилося вже менше 50 копійок, а у лютому були дні, коли долар втрачав у ціні стільки за один день, це зовсім не означає, що ми побачимо продовження шоу «Міцна гривня» і в березні.

Найближчого четверга відбудеться чергове засідання правління Національного банку з питань монетарної політики, на якому буде ухвалено рішення про збереження або зміну облікової ставки НБУ, а також обговорюватиметься офіційний курс долара. Більшість аналітиків сходяться на думці, що Нацбанк не чіпатиме ставку і збереже її на рівні 25%. А ось зближення ринкового та офіційного курсу (різниця між ними скоротилася до 5%) викликає підозру: чи не наважиться регулятор остаточно усунути існуючий дисбаланс і, якщо й не відпустити повністю, то скоротити розрив між двома валютними курсами в країні? Відповіді ми отримаємо частково вже 16 березня.

Тим часом, долар цього тижня торгуватиметься у вузькому діапазоні, який для столиці складе від 38,40-38,45 до 38,60-38,65 гривень. Втім, такий діапазон ми припускаємо лише на поточний тиждень. Вже ближче до вихідних ситуація може дуже змінитися. «Стежте за руками» правління НБУ.