ООН: Консультации по продлению зернового соглашения продолжаются

Консультации по вопросу продления зерновой сделки все еще продолжаются после заявление РФ о готовности продлить сделку на половину ее срока, сообщает Новое время.

В Организации Объединенных Наций заявили, что консультации по продлению черноморской «зерновой инициативы» продолжаются, передает AFP.

"ООН сделает все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить его непрерывность. Консультации… со всеми сторонами и на разных уровнях продолжаются" , — сказал спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаэрке.

Эти комментарии прозвучали после однодневной встречи в Женеве между высокопоставленными чиновниками России и ООН, которая завершилась тем, что Москва объявила, что не будет против продолжения так называемой черноморской «зерновой инициативы».

Однако Россия согласилась продлить соглашение, срок действия которого истекает в субботу, 18 марта, лишь на половину 120-дневного периода первоначального соглашения — 60 дней.

Украина заявила, что это «противоречит» первоначальному соглашению, но не отклонила предложение.

"Это хорошее соглашение… Оно очень хорошо влияет на мировые цены на продовольствие, снижая их, предоставляя продовольствие на рынок в нужные места" , — отметили в ООН.

К чему приведут дальнейшие консультации пока неизвестно.

Ранее министр инфраструктуры и развития громад и территорий Александр Кубраков отметил, что заявление страны-агрессора России о том, что она готова продлить действие соглашения об экспорте украинского зерна только на 60 дней, противоречит условиям сделки.