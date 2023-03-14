ООН: Консультації щодо продовження зернової угоди продовжуються

Консультації щодо продовження зернової угоди все ще тривають після заяви РФ про готовність продовжити угоду на половину її терміну, повідомляє Новое время.

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що консультації щодо продовження чорноморської «зернової ініціативи» продовжуються, передає AFP.

"ООН зробить усе можливе, щоб зберегти цілісність угоди та забезпечити її безперервність. Консультації… з усіма сторонами та на різних рівнях продовжуються" , — сказав речник Управління ООН з координації гуманітарних питань Йєнс Лаерке.

Ці коментарі пролунали після одноденної зустрічі у Женеві між високопосадовцями Росії та ООН, яка завершилася тим, що Москва оголосила, що не буде проти продовження так званої чорноморської « зернової ініціативи».

Однак Росія погодилася продовжити угоду, термін дії якої спливає в суботу, 18 березня, лише на половину 120-денного періоду початкової угоди - 60 днів.

Україна заявила, що це "суперечить" початковій угоді, але не відхилила пропозицію.

"Це хороша угода... Вона дуже добре впливає на світові ціни на продовольство, знижуючи їх, надаючи продовольство на ринок у потрібні місця" , - зазначили в ООН.

До чого призведуть подальші консультації наразі невідомо.

Раніше міністр інфраструктури та розвитку громад та територій Олександр Кубраков зазначив, що заява країни-агресора Росії про те, що вона готова продовжити дію угоди про експорт українського зерна лише на 60 днів, суперечить умовам угоди.