Гуменюк: Россияне снова вывели суда-ракетоносители в Черное море

В оперативном командовании "Юг" предостерегают о вероятной ракетной атаке, сообщает Деловая столица.

О возможной атаке ракетами с моря сообщила руководитель прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Россия вывела в Черное море 17 кораблей с 28 ракетами "Калибр" на борту" , — информировала Наталья Гуменюк.

По ее словам, о готовящейся атаке может свидетельствовать тактика врага, когда сначала работает авиация, а затем присоединяются носители ракет из Черного моря.