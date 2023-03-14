Гуменюк: Росіяни знову вивели судна-ракетоносії в Чорне море

В оперативному командуванні "Південь" застерігають про ймовірну ракетну атаку, повідомляє Ділова столиця.

Про ймовірну атаку ракетами з моря повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Росія вивела в Чорне море 17 кораблів з 28 ракетами "Калібр" на борту" , — інформувала Наталія Гуменюк.

За її словами, про підготовку атаки може свідчити тактика ворога, коли спершу працює авіація, а потім приєднуються носії ракет із Чорного моря.