В Минобороны назвали, в чем Украина нуждается неотложно
Медийщики Минобороны из Military Media Center сообщили, в чем именно Украина сильно и неотложно нуждается для победы на поле боя.
"Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонительного так и наступательного вооружения от международных партнеров", - говорится в сообщении.
Наиболее необходимые виды вооружения включают:
В Military Media Center объясняют, что западные образцы вооружения демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, стоящие на вооружении армии РФ, благодаря лучшим техническим характеристикам.
Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом достигать всех поставленных задач с меньшим риском для жизни