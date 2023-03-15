У Міноборони назвали, чого Україна потребує негайно

Медійники Міноборони з Military Media Center повідомили﻿, чого саме Україна сильно і невідкладно потребує перемоги на полі бою.

"Через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення окупованих РФ територій, Україна потребує постачання як оборонного так і наступального озброєння від міжнародних партнерів" , - йдеться в повідомленні.

Найнеобхідніші види озброєння включають:

ракети до HIMARS;

ракети до MARS;

155 мм снаряди;

120 мм міни;

ракети до систем ППО;

ракети до систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси);

авіаційні засоби ураження;

боражі, що барражують (дрони-камікадзе),

танкові снаряди 105 та 125 мм.

У Military Media Center пояснюють, що західні зразки озброєння демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, які стоять на озброєнні армії РФ завдяки кращим технічним характеристикам.

Це дозволяє українським військовим витрачати менше боєприпасів і при цьому досягати всіх поставлених завдань із меншим ризиком для життя.