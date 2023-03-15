Россия будет пытаться достать сбитый американский дрон из Черного моря

Россия будет пытаться достать обломки американского дрона MQ-9 Reaper, который был сбит российским истребителем Су-27 над Черным морем, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

"Я не знаю, сумеем мы достать (дрон из моря - ред.) или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно" , - сказал он.

Кроме того, Патрушев сделал циничное заявление в отношении войны России против Украины. Так, он заявил, что пролет американского беспилотника над Черным морем якобы означает то, что США участвуют в войне.

"По поводу беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях" , - сказал он.

Как сообщалось ранее, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотников MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.

При этом в США допускают, что сбитый беспилотник могут не достать с Черного моря.