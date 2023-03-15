ОВА: Россияне ударили по Марганцу, в результате погибли 2 женщины

Российские войска в среду атаковали город Марганец Днепропетровской области, в результате чего погибли две женщины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин - 62 и 57 лет. Предварительно, еще четыре женщины и один мужчина - пострадали".

По словам Лысака в результате обстрела повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственная постройка. Чем именно был осуществлен удар, он не уточнил.