Последние решения Нацбанка. Как отреагирует доллар

Сегодня, в четверг 16 марта, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 25% (напомним, такая ставка действует с 3 июня 2022 года).

Ранее мы уже сообщали, что, согласно планам НБУ, ставка останется неизменной как минимум до конца первого квартала 2024 года.

Глава НБУ Андрей Пышный вышел на связь онлайн из Польши, где он находится в составе делегации на встрече с миссией МВФ.

С целью минимизации рисков для макроэкономической стабильности Правление Национального банка приняло решение с 7 апреля 2023 года:

ввести в обращение трехмесячные депозитные сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки НБУ. Возможности банков размещать средства в таких ДС будут зависеть от объемов сформированных порфелей гривневых депозитов населения сроком от 3-х месяцев;

снизить ставку по депозитному сертификату овернайт до 20%.

Кроме того, с 11 мая 2023 года льготные норматив формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физлиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.

Что это означает для населения и как повлияет на курс доллара?

Отлично понимая, что гривны в обращении становится все больше, и ее надо «связать» всеми правдами и неправдами, Национальный банк стимулирует банки еще больше «пылесосить» гривну путем наращивания объемов депозитов населения. Для этого им предлагается инструмент под 25% годовых. То есть привлекая от населения депозиты под 15-18%, банки получают «без шума и пыли» свои 7-10% годовых. Правда, за них придется еще побороться. А это значит, что банки начнут повышать процентные ставки.

То есть в ближайшее время проценты по депозитам в национальной валюте вырастут. Но только на депозиты от трех месяцев. Тем же «хитрым» банкам, которые массово кинулись открывать депозиты на 3,7,14 дней, придется оперативно менять свою депозитную политику, так как с 11 мая «пропетлять» уже не выйдет: за короткие депозиты придется платить, наращивая объем резервов в НБУ. То есть «короткие» депозиты в самое ближайшее время начнут «отмирать», так и не став особо популярными.

Какую цель ставит НБУ? Собрать свободную гривну, которая может хлынуть на валютный (а особенно – на наличный валютный) рынок и поднять курс доллара до новых высот, и абсорбировать ее в банках, причем желательно на длительный срок. Для этого в том числе и демонстрируется укрепление национальной валюты к доллару.

Удастся ли таким образом сдержать рост курса доллара? На первых порах, частично, - да. Многие поверят – и опять понесут гривну в банки. Возможно, кто-то даже для этого начнет продавать «дешевеющий» доллар. То есть в ближайшие 1-2 месяца таким образом курс, возможно, даже удастся стабилизировать.

Однако стоит понимать, что увеличение расходной части Бюджета-2023 на 537 млрд гривен, которые будут направлены на нужды военных, не произойдет незамеченным. Эти деньги хлынут в оборот, как вода во время весеннего наводнения, и неминуемо приведут к скачку курса доллара. Просто это будет позже.

А пока доллар положительно отреагировал на факты неизменности учетной ставки, а также того, что пока никаких решений в плане валютной либерализации принято не было. В частности, в Киеве курс продажи «американца» снизился с 38,70 до 38,65 гривен, чуть подешевел доллар и в других городах.