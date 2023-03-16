Останні рішення Нацбанку. Як відреагує долар

Сьогодні, у четвер, 16 березня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 25% (нагадаємо, така ставка діє з 3 червня 2022 року).

Раніше ми вже повідомляли, що, згідно з планами НБУ, ставка залишиться незмінною як мінімум до кінця першого кварталу 2024 року.

Глава НБУ Андрій Пишний вийшов на зв'язок онлайн із Польщі, де він перебуває у складі делегації на зустрічі з місією МВФ.

З метою мінімізації ризиків для макроекономічної стабільності Правління Національного банку ухвалило рішення з 7 квітня 2023 року:

ввести в обіг тримісячні депозитні сертифікати (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки НБУ. Можливості банків розміщувати кошти у таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих порфелів гривневих депозитів населення строком від 3 місяців;

знизити ставку по депозитному сертифікату овернайт до 20%.

Крім того, з 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обов'язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим терміном від трьох місяців.

Що це означає для населення та як вплине на курс долара?

Чудово розуміючи, що гривні в обігу стає дедалі більше, і її треба «пов'язати» всіма правдами та неправдами, Національний банк стимулює банки ще більше «пилососити» гривню шляхом нарощування обсягів депозитів населення. Для цього їм пропонується інструмент під 25% річних. Тобто залучаючи від населення депозити під 15-18%, банки отримують без шуму і пилу свої 7-10% річних. Щоправда, за них доведеться ще боротися. А це означає, що банки почнуть збільшувати процентні ставки.

Тобто найближчим часом відсотки за депозитами у національній валюті зростуть. Але лише на депозити від трьох місяців. Тим самим «хитрим» банкам, які масово кинулися відкривати депозити на 3,7,14 днів, доведеться оперативно змінювати свою депозитну політику, оскільки з 11 травня «пропетляти» вже не вийде: за короткі депозити доведеться платити, нарощуючи обсяг резервів у НБУ. Тобто «короткі» депозити найближчим часом почнуть «відмирати», не ставши особливо популярними.

Яку мету ставить НБУ? Зібрати вільну гривню, яка може ринути на валютний (а особливо – на готівковий валютний) ринок і підняти курс долара до нових висот, абсорбувати її в банках, причому бажано на тривалий термін. Для цього навіть демонструється зміцнення національної валюти до долара.

Чи вдасться таким чином стримати зростання курсу долара? Спочатку, частково, - так. Багато хто повірить – і знову понесе гривню до банків. Можливо, хтось навіть для цього почне продавати долар, що «дешевшає». Тобто найближчими 1-2 місяцями таким чином курс, можливо, навіть вдасться стабілізувати.

Однак варто розуміти, що збільшення видаткової частини Бюджету-2023 на 537 млрд. гривень, які будуть спрямовані на потреби військових, не залишиться непоміченим. Ці гроші хлинуть в обіг, як вода під час весняної повені, і неминуче призведуть до стрибка курсу долара. Просто це буде згодом.

А поки що долар позитивно відреагував на факти незмінності облікової ставки, а також того, що поки що жодних рішень щодо валютної лібералізації прийнято не було. Зокрема, у Києві курс продажу "американця" знизився з 38,70 до 38,65 гривень, трохи подешевшав долар і в інших містах.