Мининфраструктуры: Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" еще на год

Украина и Европейский Союз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых автоперевозок до 30 июня 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Соответствующая договоренность была достигнута во время первого заседания Совместного комитета Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Документ был подписан в июне 2022 года. Он упразднил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%" , - прокомментировал вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

После подписания соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений – на 43%.

Также соглашение о "транспортном безвизе" упрощает процедуру признания водительских документов.