Мінінфраструктури: Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" ще на рік

Україна та Європейський Союз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень до 30 червня 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Відповідну домовленість досягнули під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Документ був підписаний у червні 2022 року. Він скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%" , - прокоментував віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Після підписання Угоди у червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%.

Також угода про "транспортний безвіз" спрощує процедуру визнання водійських документів.