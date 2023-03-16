Кулеба: Австрия поддержала спецтрибунал для РФ
Австрия в четверг объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Благодарен Австрии за присоединение к коалиции стран, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав Ключевой группы уже входят 33 государства. С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - отметил он.
Неделю назад министр иностранных дел сообщал, что стран-участниц группы стало 30 после присоединения Греции, позже еще две страны объявили об участии в группе.
Первое заседание группы состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна. Второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.
Как известно, 2 марта прошлого года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.
В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.