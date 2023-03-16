Дуда: Вступление Украины в Евросоюз является общей целью Польши и Чехии

Вступление Украины в Евросоюз является общей политической целью для Польши и Чехии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит Wszystko co najważniejsze.

"У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество – наша большая политическая цель" , - сказал Дуда.

По его словам, у Украины огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из самых перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии - совместная работа по восстановлению Украины.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что война против Украины сплотила страны Центральной Европы и усилила их роль в Евросоюзе.

"Мы со всей серьезностью поняли, где находятся подлинные ценности и какова цена сотрудничества с друзьями и союзниками. Мы осознали, какой потенциал имеет наша часть Европы" , - сказал лидер Чехии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, поскольку это представляет интерес и для самой Европы.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Украина продолжает защищать европейскую демократию своей кровью. Переговоры о членстве в ЕС должны начаться уже в этом году.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что Украина по завершении войны должна стать членом НАТО со всеми соответствующими гарантиями безопасности. Это поможет предотвратить новую войну РФ против соседних стран.