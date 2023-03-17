CNN: США оценивают, оправдано ли применение БПЛА в Черном море

США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента в Черном море – изучают маршруты БПЛА и решают, как уменьшить риски конфликтов с российскими военными в этом регионе.﻿ Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех американских чиновников, сообщает Украинская правда.

"Американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотника и оценивают, как лучше уменьшить риски конфликтов с российскими силами, которые регулярно осуществляют полеты своих истребителей в Крым и из Крыма.

Пентагон обратился к Европейскому командованию с просьбой обосновать дальнейшие наблюдательные полеты в этом регионе, в частности, для оценки рисков" , - говорится в материале CNN.

Сообщается, что США на время проведения оценки не прекратили полностью полеты. Военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, на миссию примерно в том же районе над Черным морем вскоре после того, как произошло столкновение. Новый БПЛА должен обследовать место катастрофы и отследить усилия России по поиску обломков.

Также чиновники добавили, что США рассматривают возможность проведения еще одного полета беспилотника над Черным морем в ближайшие дни.

Собеседники издания отметили, что это в целом соответствует типичному рабочему графику беспилотников, который может колебаться.

Чиновники также планируют проанализировать общие расходы и выгоды от выполнения этих миссий, сравнивая потенциальную разведывательную ценность того или иного маршрута с риском эскалации в отношениях с Россией.