Разведка Британии: Россияне замедлили наступление, но постараются его возобновить

Россия заметно замедлила темп локальных наступательных действий на линии фронта﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, в последние дни российские войска и силы "ПВК Вагнера" заняли плацдарм к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута Донецкой области. Украинские силы обороны продолжают удерживать запад города.

"Однако, если говорить шире по всей линии фронта, то у России одни из самых низких темпов локальных наступательных действий, которые наблюдались, по крайней мере, с января 2023 года" , — говорят в министерстве.

Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны, считает Минобороны.