Разведка Британии: Россияне замедлили наступление, но постараются его возобновить
Россия заметно замедлила темп локальных наступательных действий на линии фронта. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, в последние дни российские войска и силы "ПВК Вагнера" заняли плацдарм к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута Донецкой области. Украинские силы обороны продолжают удерживать запад города.
"Однако, если говорить шире по всей линии фронта, то у России одни из самых низких темпов локальных наступательных действий, которые наблюдались, по крайней мере, с января 2023 года", — говорят в министерстве.
Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны, считает Минобороны.
"Российские лидеры, вероятно, постараются восстановить наступательный потенциал сил после пополнения личного состава и запасов боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и ведением надежной обороны по всей линии", — прогнозирует британская разведка.