Розвідка Британії: Росіяни сповільнили наступ, але спробують його поновити

Росія помітно сповільнила темп локальних наступальних дій на лінії фронту в Україні﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, останніми днями російські війська та сили "ПВК Вагнера" зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута Донецької області. Українські сили оборони продовжують утримувати захід міста.

"Однак, якщо говорити ширше по всій лінії фронту, то Росія проводить одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року" , — кажуть у міністерстві.

Скоріш за все, це пов’язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі, вважає Міноборони.