Розвідка Британії: Росіяни сповільнили наступ, але спробують його поновити
Росія помітно сповільнила темп локальних наступальних дій на лінії фронту в Україні. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначається, останніми днями російські війська та сили "ПВК Вагнера" зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута Донецької області. Українські сили оборони продовжують утримувати захід міста.
"Однак, якщо говорити ширше по всій лінії фронту, то Росія проводить одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року", — кажуть у міністерстві.
Скоріш за все, це пов’язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі, вважає Міноборони.
"Російські лідери, ймовірно, намагатимуться відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені вибирати між проведенням наступальних операцій і веденням надійної оборони по всій лінії", — прогнозує британська розвідка.