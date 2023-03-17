Зеленский подписал законопроект о компенсации за разрушенное жилье

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о компенсации за жилье, разрушенное во время войны, сообщает Новое время.

Как сообщается на сайте парламента, право на компенсацию получат граждане Украины, которые являются собственниками, заказчиками строительства, инвесторами поврежденных или уничтоженных объектов недвижимого имущества.

За поврежденное имущество многоквартирного дома компенсацию смогут получить ОСМД, жилищные кооперативы, управляющие или лица, уполномоченные совладельцами многоквартирных домов.

Подать заявление на компенсацию можно будет во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены. Сделать это можно в электронной форме через Действие или в бумажной — через ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса.

Владельцам поврежденных и разрушенных квартир будут выдавать компенсацию в виде пятилетних жилищных сертификатов на новое жилье, а у владельцев отдельных домов будет выбор — взять жилищный сертификат или денежную компенсацию с целевым назначением, которую можно использовать только на финансирование строительства.

Можно выбрать жилье, дороже стоимости жилищного сертификата — разницу нужно будет покрыть за свой счет. Если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, получатель теоретически вправе получить оставшуюся компенсацию, но только из денег, полученных от России для возмещения убытков.

Сертификат сможет использовать только его владелец или наследник, его нельзя отчуждать третьим лицам.

Жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата , нельзя будет отчуждать в течение пяти лет.

Приоритетом в получении компенсации будут участники боевых действий, мобилизованные без статуса УБД, многодетные семьи, лица с инвалидностью.

Компенсацию не смогут получить люди, попавшие под санкции и лица с судимостью за преступления против основ национальной безопасности и их наследники.

На объекты, которые до начала полномасштабной войны России против Украины были временно оккупированной территории, действие закона не распространяется.

Источниками финансирования станут: