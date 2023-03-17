Зеленський підписав законопроект про компенсацію за зруйноване житло

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про компенсацію за житло, зруйноване під час війни, повідомляє Новое время.

Як повідомляється на сайті парламенту, право на компенсацію отримають громадяни України, які є власниками, замовниками будівництва, інвесторами пошкоджених або знищених об'єктів нерухомого майна.

За пошкоджене спільне майно багатоквартирного будинку компенсацію зможуть отримати ОСББ, житлові кооперативи, управителі або особи, уповноважені співвласниками багатоквартирних будинків.

Подати заяву на компенсацію можна буде під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення чи скасування. Зробити це можна буде в електронній формі через Дію або у паперовій — через ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса.

Власникам пошкоджених і зруйнованих квартир видаватимуть компенсацію у вигляді п’ятирічних житлових сертифікатів на нове житло, а власники окремих будинків матимуть вибір — взяти житловий сертифікат або грошову компенсацію з цільовим призначенням, яку можна використати тільки на фінансування будівництва.

Можна обрати житло, дорожче за вартість житлового сертифіката — різницю потрібно буде покрити власним коштом. Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, отримувач теоретично матиме право отримати решту компенсації, але тільки з грошей, отриманих від Росії для відшкодування збитків.

Сертифікат зможе використати лише його власник або спадкоємець, його не можна відчужувати третім особам.

Житло, придбане з використанням житлового сертифіката, не можна буде відчужувати протягом п’яти років.

Пріоритет в отриманні компенсації матимуть учасники бойових дій, мобілізовані без статусу УБД, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю.

Компенсацію не зможуть отримати люди, які потрапили під санкції та особи із судимістю за злочини проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

На об'єкти, що до початку повномасштабної війни Росії проти України були тимчасово окупованій території дія закону не поширюється.

Джерелами фінансування стануть: