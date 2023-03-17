Повышение тарифов на воду: в регуляторе рассказали, насколько вырастут платежки
Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в разъяснении НКРЭКУ.
"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семьи из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - говорится в сообщении.
В регуляторе пояснили, что на первом этапе пересмотра рост уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%.
Необходимость пересмотра тарифов обусловлена постоянным изменением стоимости составляющих, которые влияют на себестоимость услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, заявили в НКРЭКУ.
"То есть, если изменились цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т.д., соответственно возникает необходимость в пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение с учетом актуальных цен составляющих себестоимости этих услуг.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в тарифах на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение лицензиатов НКРЭКУ включается инвестиционная составляющая, размер которой зависит от мероприятий, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год", - говорится в сообщении.
В Комиссии добавляют, что за период 2022-2023гг. изменилась цена на такие расходы:
- на электроэнергию - в среднем выросла на 18%.
- на топливо выросла вдвое;
- на реагенты - выросла вдвое.
"Если тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не будут покрывать экономически обоснованные расходы себестоимости этих услуг, последствия могут быть негативными.
Отсутствие тарифных средств на реагенты повлияет на качество воды и будет нести угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, будет возникать задолженность, что негативно будет влиять на энергетическую отрасль.
Также повысится уровень изношенности сетей и оборудования, увеличится количество аварийных ситуаций и время на восстановление работы систем водоснабжения и водоотведения.
К тому же, это повлечет отток квалифицированных кадров на водоканалах из-за ненадлежащего уровня заработной платы", - говорится в разъяснении.
Тарифы для лицензиатов НКРЭКУ последний раз пересматривались еще до широкомасштабной войны с РФ, в декабре 2021 года.