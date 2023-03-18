Генштаб: Враг пытается скрыть за учениями тотальную мобилизацию на Луганщине

Захватчики начали масштабные военные учения на захваченных территориях Луганщины, таким образом враг пытается скрыть тотальную мобилизацию местного мужского населения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Местная так называемая власть на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявила о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, которые имеют паспорта с надписями "ЛНР" и "РФ".

Таким образом оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах".

В Генштабе также сообщили, что противник начал строительство фортификационных сооружений и окопов между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что к выполнению работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.