Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк запускает новое поколение Системы электронных платежей

1 апреля 2023 года НБУ запускает новое поколение Системы электронных платежей (СЭП) на базе международного стандарта ISO 20022. В будущем это даст возможность присоединиться к системе SEPA Instant – внутриевропейской платежной системе мгновенных переводов. Кроме того, система электронных платежей нового поколения будет работать 24 часа 7 дней в неделю, что обеспечит исполнение перевода денег в течение 1 часа даже в неоперационный (выходной) день. Правда, норма зачисления перевода на счет получателя в течение 1 часа вступит в действие лишь через год после запуска СЭП нового поколения, а именно 1 апреля 2024 года.

2. Sense Bank пока никто не покупает

На днях в различных средствах массовой информации появилась информация со ссылкой на Симеона Дянкова (доверенное лицо, которому было передано право управления частью акций Sense Bank), что команда банка нашла потенциального инвестора в Польше. Якобы этот инвестор может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Тут же последовала реакция Национального банка, который опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором сообщил, что не давал господину Дянкову никаких поручений по проведению переговоров и поиску потенциальных инвесторов для Sense Bank. А неоднократные упоминания в интервью о том, что НБУ определил для Дянкова некоторые задания по «уменьшению доли подсанкционных лиц среди акционеров» и «поиску инвестора» не соответствуют действительности и являются манипуляцией.

3. Сеть платежных терминалов IBOX возобновила работу

12 марта крупнейшая сеть платежных терминалов IBOX возобновила работу, временно прекращенную вечером 7 марта в связи с отзывом лицензии у «Айбокс Банк». Информация об этом была опубликована на странице компании в социальной сети Facebook. Там же появились многочисленные отзывы клиентов, которые жалуются на проблемы с зачислением платежей через терминалы после 12 марта.

4. Банки продолжают снижать процентные ставки по карточным и текущим счетам, а также депозитам до востребования

Так, Idea Bank с 16 марта снизил ставку по депозиту «Свободные средства» с 7 до 5% годовых.

Вклад «Свободные средства», по которому проценты начисляются на сумму от 100 гривен, можно открыть онлайн в новом приложении «O.Bank 2.0», а процентная ставка фиксируется на 1 месяц. В случае наличия средств, депозит автоматически продлевается еще на 1 месяц по актуальной на момент продления ставке.

Понижение процентов на остаток средств на карточных и текущих счетах – результат политики Национального банка, стимулирующего хранить деньги в банках не на счетах со свободным доступом, а на срочных депозитах.

5. Число банков, оформляющих конвертационные депозиты, начало снижаться

В связи с отзывом лицензии и ликвидацией «Айбокс Банк» число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 17 марта 2023 года снизилось до 48-и. В 15 из них открыть подобный депозит можно онлайн.

Также в 35 банках можно открыть конвертационный депозит в евро.