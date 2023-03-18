Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк запускає нове покоління системи електронних платежів

1 квітня 2023 року НБУ запускає нове покоління Системи електронних платежів (СЕП) на базі міжнародного стандарту ISO 20022. У майбутньому це дасть змогу приєднатися до системи SEPA Instant – внутрішньоєвропейської платіжної системи миттєвих переказів. Крім того, система електронних платежів нового покоління працюватиме 24 години 7 днів на тиждень, що забезпечить виконання переказу грошей протягом 1 години навіть у неопераційний (вихідний) день. Щоправда, норма зарахування переказу на рахунок отримувача протягом 1 години набуде чинності лише через рік після запуску СЕП нового покоління, а саме 1 квітня 2024 року.

2. Sense Bank поки ніхто не купує

Днями в різних засобах масової інформації з'явилася інформація з посиланням на Симеона Дянкова (довірену особу, якій було передано право управління частиною акцій Sense Bank), що команда банку знайшла потенційного інвестора в Польщі. Нібито цей інвестор може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Відразу відбулася реакція Національного банку, який опублікував на своєму офіційному сайті заяву, в якій повідомив, що не давав пану Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів та пошуку потенційних інвесторів для Sense Bank. А неодноразові згадки в інтерв'ю про те, що НБУ визначив для Дянкова деякі завдання щодо «зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів» та «пошуку інвестора» не відповідають дійсності та є маніпуляцією.

3. Мережа платіжних терміналів IBOX відновила роботу

12 березня найбільша мережа платіжних терміналів IBOX відновила роботу, тимчасово припинену ввечері 7 березня у зв'язку із відкликанням ліцензії у «Айбокс Банк». Інформація про це була опублікована на сторінці компанії у соціальній мережі Facebook. Там же з'явилися численні відгуки клієнтів, які скаржаться на проблеми із зарахуванням платежів через термінали після 12 березня.

4. Банки продовжують знижувати відсоткові ставки за картковими та поточними рахунками, а також депозитами до запитання

Так, Idea Bank з 16 березня знизив ставку за депозитом "Вільні кошти" з 7 до 5% річних.

Вклад «Вільні кошти», за яким відсотки нараховуються на суму від 100 гривень, можна відкрити онлайн у новому додатку «O.Bank 2.0», а процентна ставка фіксується на 1 місяць. У разі наявності коштів депозит автоматично продовжується ще на 1 місяць за актуальною на момент продовження ставкою.

Зниження відсотків на залишок коштів на карткових та поточних рахунках – результат політики Національного банку, що стимулює зберігати гроші у банках не на рахунках із вільним доступом, а на строкових депозитах.

5. Число банків, що оформляють конвертаційні депозити, почало знижуватися

У зв'язку з відкликанням ліцензії та ліквідацією «Айбокс Банк» кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 17 березня 2023 року знизилася до 48-ї. У 15 із них відкрити подібний депозит можна онлайн.

Також у 35 банках можна відкрити конвертаційний депозит у євро.