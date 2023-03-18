Активы на 1 млрд грн: государству передали компанию российского бизнесмена

По материалам Службы безопасности Украины в пользу государства передали активы черниговской текстильной компании, связанной с российским бизнесом. Общая стоимость изъятого имущества превышает 1 млрд грн, сообщает UBR.

Об этом сообщили в СБУ.

Решение касается всего недвижимого имущества и корпоративных прав компании. Конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс РФ. Он владеет группой российских компаний, производящих одежду и снаряжение для войск России.

Правоохранители продолжают расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) УК Украины.

Ранее суд принял решение о передаче более 52 млн грн арестованных средств российской компании в пользу ВСУ. Речь идет о производителе чая, конечным бенефициаром которого являются резиденты РФ.