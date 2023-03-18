Активи на 1 млрд грн: державі передали компанію російського бізнесмена

За матеріалами Служби безпеки України, на користь держави передали активи чернігівської текстильної компанії, пов'язаної з російським бізнесом. Загальна вартість вилученого майна перевищує 1 млрд. грн, повідомляє UBR.

Про це повідомили у СБУ.

Рішення стосується всього нерухомого майна та корпоративних прав компанії. Кінцевим бенефіціаром підприємства є російський підприємець, який працює на військово-промисловий комплекс РФ. Він володіє групою російських компаній, які виробляють одяг та спорядження для військ Росії.

Правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади) КК України.

Раніше суд ухвалив рішення про передачу понад 52 млн грн заарештованих коштів російській компанії на користь ЗСУ. Йдеться про виробника чаю, кінцевим бенефіціаром якого є резиденти РФ.