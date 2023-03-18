ГУР о настроениях в Кремле после решения суда Гааги: Путину уже ищут преемника

Настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест президента РФ. Там уже ищут преемника Путина, но этим уже не занимается сам диктатор, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным "звонком". Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МКС - это даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой" , - пояснил Юсов.

Он подчеркнул, что круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.

"В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путину и ищет его уже не Путин" , - заявил Юсов.

Ордер на арест Путина

Напомним, что вчера, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой 17 марта 2023 года.

Их подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МКС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в РФ после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

То есть, у Путина официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления и его могут задержать на ряде территорий других стран для повода в суд.