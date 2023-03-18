Кабмин изменил правила налогообложения доходов военнослужащих

Кабинет министров урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения, для применения льготы по налогообложению военным сбором, сообщает UBR.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Теперь военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих на период их непосредственного участия в сдерживании вооруженной агрессии РФ.

В частности, определены основания для применения льготы по налогообложению военным сбором денежного довольствия лиц, участвующих в боевых действиях. Речь идет о выписках (копиях) из приказов командиров (начальников) о выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного законодательством.

Кабмин 17 марта внес соответствующие изменения в постановление от 30 декабря 2015 года.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает возврат доплат военным и ограничение зарплат депутатам, министрам и прокурорам.