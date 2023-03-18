Кабмін змінив правила оподаткування доходів військовослужбовців

Кабінет міністрів урегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану, для застосування пільги щодо оподаткування військовим збором, повідомляє UBR.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Тепер військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у стримуванні збройної агресії РФ.

Зокрема, визначено підстави для застосування пільги щодо оподаткування військовим збором грошового забезпечення осіб, які беруть участь у бойових діях. Йдеться про виписки (копії) із наказів командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди, передбаченої законодавством.

Кабмін 17 березня вніс відповідні зміни до постанови від 30 грудня 2015 року.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає повернення доплат військовим та обмеження зарплат депутатам, міністрам та прокурорам.