Подписан приказ о сокращении комендантского часа в Киеве

Подписан приказ о сокращении комендантского часа в Киеве
Фото: Рixabay

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года, сообщает Украинская правда.

Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно.

-"Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице.
Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация с безопасностью", - сообщает КГВА.

При этом в КГВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить у него наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть проведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Выходить на улицу разрешено только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

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