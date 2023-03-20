З'явився наказ про скорочення комендантської години в Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року, повідомляє Українська правда.

Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

"Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація" , - повідомили в КМВА.

При цьому в КМВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

Виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.