Украина и Британия подписали историческое соглашение о цифровой торговле
Украина и Великобритания подписали первое в украинской истории соглашение, ориентированное на цифровые технологии — о цифровой торговле. Кроме того, правительства стран также достигли согласия по продолжению действия беспошлинной торговли до начала 2024 года, сообщает Новое время.
Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, это соглашение значительно улучшит торговые и инвестиционные отношения Великобритании и Украины.
Таким образом, Украина будет иметь гарантированный доступ к финансовым услугам, которые имеют решающее значение для восстановления страны, благодаря упрощению трансграничных потоков данных. Украинский бизнес также сможет более эффективно и дешевле торговать с Британией с помощью электронных транзакций, электронных подписей и электронных контрактов.
Министр бизнеса и торговли Британии Кэми Баденох назвала соглашение историческим и открывающим путь к новой эре современной торговли между Британией и Украиной.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что «это соглашение о цифровой торговле иллюстрирует, что украинские ІТ-компании, работающие в Украине, пользуются спросом во всем мире, несмотря на все проблемы войны. Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Британией закрепило основные свободы для торговли цифровыми товарами и услугами.
Что предполагает сделка?
Как сообщала ранее пресс-служба минэкономики, соглашение будет охватывать современные сферы экономики и общественной жизни.
Цифровые торговые системы:
- уменьшение стоимости администрирования торговли путем внедрения цифровых решений и технологий;
- возможность безопасного и полноценного использования цифровой подписи, электронных контрактов, электронных счетов-фактур для осуществления международной торговли;
- совместное признание электронной аутентификации и цифровых подписей;
- введение принципа «единого окна» для сотрудничества трейдеров и правительственных структур.
Свободный обмен данными:
- запрещение необоснованных ограничений на трансграничную передачу данных;
- создание предпосылок для роста торговли услугами, которые базируются на доступе к данным в сфере финансовых услуг, сельского хозяйства, промышленности, юридических услуг, инжиниринга;
- запрет на внедрение ограничений по локализации (возможность предоставления услуг без физического перемещения баз данных), продвижение защиты персональных данных и внедрение соответствующих рамок, улучшение доступа к публичным данным, распорядителем которых является государство.
Защита потребителей:
- укрепление защиты прав потребителей в онлайн пространстве;
- внедрение законодательства о запрете обманчивой информации;
- кибербезопасность;
- защита криптографических данных;
- охрана компьютерных программ и кодов.
Открытые цифровые рынки:
- беспошлинный цифровой контент;
- сотрудничество в сфере конкурентоспособности;
- инклюзивность цифровой экономики.
Финансовые услуги:
- обмен финансовой информацией;
- новые финансовые услуги;
- обновленные электронные платежи.
Техническое сотрудничество:
- искусственный интеллект и использование новейших технологий;
- сотрудничество в сфере правовых технологий;
- сотрудничество по признанию цифровых документов.
Переговоры по соглашению о цифровой торговле продолжались с июня 2022 года. В августе 2022 года Министерство цифровой трансформации отмечало, что Украина станет только второй после Сингапура страной, с которой британцы подпишут такое соглашение.