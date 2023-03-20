Україна та Британія підписали історичну угоду про цифрову торгівлю

Україна та Велика Британія підписали першу в українській історії угоду, орієнтовану на цифрові технології — про цифрову торгівлю. Крім цього, уряди країн також досягли згоди щодо продовження дії безмитної торгівлі до початку 2024 року, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, ця угода значно покращить торговельні та інвестиційні відносини Великої Британії та України.

Таким чином Україна матиме гарантований доступ до фінансових послуг, які мають вирішальне значення для відновлення країни, завдяки спрощенню транскордонних потоків даних. Український бізнес також зможе ефективніше та дешевше торгувати з Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів.

Міністр бізнесу та торгівлі Британії Кемі Баденох назвала угоду історичною і такою, що відкриває шлях до нової ери сучасної торгівлі між Британією та Україною.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що «ця угода про цифрову торгівлю ілюструє, що українські ІТ-компанії, що працюють в Україні, мають попит у всьому світі, незважаючи на всі проблеми війни. Угода про цифрову торгівлю між Україною та Британією закріпила основні свободи для торгівлі цифровими товарами та послугами».

Що передбачає угода?

Як повідомляла раніше пресслужба мінекономіки, угода буде охоплювати сучасні сфери економіки та суспільного життя.

Цифрові торгові системи:

зменшення вартості адміністрування торгівлі шляхом впровадження цифрових рішень та технологій;

можливість безпечного та повноцінного використання цифрового підпису, електронних контрактів, електронних рахунків-фактур для здійснення міжнародної торгівлі;

спільне визнання електронної автентифікації та цифрових підписів;

запровадження принципу «єдиного вікна» для співпраці трейдерів та урядових структур.

Вільний обмін даними:

заборона необґрунтованих обмежень на транскордонну передачу даних;

створення передумов для зростання торгівлі послугами, що базуються на доступі до даних у сфері фінансових послуг, сільського господарства, промисловості, юридичних послуг, інжинірингу тощо;

заборона впровадження обмежень щодо локалізації (можливість надання послуг без фізичного переміщення баз даних), промоція захисту персональних даних та впровадження відповідних рамок, покращення доступу до публічних даних, розпорядником яких є держава.

Захист споживачів:

зміцнення захисту прав споживачів в онлайн просторі;

впровадження законодавства щодо заборони оманливої інформації;

кібербезпека;

захист криптографічних даних;

охорона комп’ютерних програм та програмних кодів.

Відкриті цифрові ринки:

безмитний цифровий контент;

співпраця у сфері конкурентоспроможності;

інклюзивність цифрової економіки.

Фінансові послуги:

обмін фінансовою інформацією;

нові фінансові послуги;

оновлені електронні платежі.

Технічне співробітництво:

штучний інтелект та використання новітніх технологій;

співпраця у сфері правових технологій;

співпраця щодо визнання цифрових документів.

Перемовини щодо угоди про цифрову торгівлю тривали з червня 2022 року. У серпні 2022 року Міністерство цифрової трансформації зазначало, що Україна стане лише другою після Сінгапуру країною, із якою британці підпишуть таку угоду.