В ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое

Уничтожение российских ракет на территории временно оккупированного Крыма может стать еще одним сигналом для оккупантов, что пришло время выводить свои войска. Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Джанкой - это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.

Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать" , - сообщила пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг".

Гуменюк считает, что оккупанты не будут вспоминать об уничтоженных в Джанкое "Калибры", потому что это не способствует имиджу.

"Им надо разобраться с тем, что произошло.

Они чувствовали себя достаточно спокойно, тем более на таком расстоянии, и считали, что успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на места серьезной дислокации" , - сообщила Гуменюк.

По словам спикера, оккупационное руководство Крыма продолжит работать "по методичке" и рассказывать о работе ПВО.

Кроме того, Гуменюк рассказала, что сейчас россиянам нечем улучшить противовоздушную оборону, потому что санкции очень существенно влияют на военно-промышленный комплекс России.