У ЗСУ відреагували на вибухи в Джанкої
Знищення російських ракет на території тимчасово окупованого Криму може стати ще одним сигналом для окупантів, що настав час виводити свої війська. Про це повідомила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Джанкой – це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити у Криму.
Наразі курс вказано чітко, що їм залізницею вже необхідно виїжджати", - підкреслила спікер.
Гуменюк вважає, що окупанти не будуть згадувати про знищені в Джанкої "Калібри", бо це не сприяє іміджу.
"Їм треба розібратися з тим, що сталося.
Вони почувалися досить спокійно, тим паче на такій відстані, і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця серйозної дислокації", - повідомила Гуменюк.
За словами речниці, окупаційне керівництво Криму продовжить працювати "за методичкою" і розповідати про роботу ППО.
Крім того, Гуменюк розповіла, що наразі росіяни не мають чим покращити протиповітряну оборону, тому що санкції дуже суттєво впливають на військово-промисловий комплекс Росії.