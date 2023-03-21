ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд

Европейский Союз во вторник выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе.

Решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.

Макрофинансовая помощь - кредит, который Украина получает под выгодный процент.